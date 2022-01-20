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Гірше прогнозу: НБУ оцінив зростання економіки України за 2021 рік

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Україна, Четвер 20 січня 2022 14:11
Гірше прогнозу: НБУ оцінив зростання економіки України за 2021 рік Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) дав оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році. Згідно з даними НБУ, Економіка України зросла на 3,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Таким чином, зростання виявилося менше, ніж прогноз НБУ за жовтень минулого року (3,1%).

"Економічне пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин - стрімке подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від пандемії, а також стрімкіша фіскальна консолідація", - йдеться в повідомленні НБУ.

Гірше прогнозу: НБУ оцінив зростання економіки України за 2021 рік

Нагадаємо, за оцінками НБУ, дія урядових карантинів призвела до втрати близько 0,8 в.п. зростання ВВП у 2021 році.

Зазначимо, у державному бюджеті на 2022 рік закладено зростання ВВП України на 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики поліпшила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році до 3,8%. Раніше падіння оцінювалося на рівні 4,0%.

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