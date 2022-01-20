Гірше прогнозу: НБУ оцінив зростання економіки України за 2021 рік

Національний банк України (НБУ) дав оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році. Згідно з даними НБУ, Економіка України зросла на 3,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Таким чином, зростання виявилося менше, ніж прогноз НБУ за жовтень минулого року (3,1%). "Економічне пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин - стрімке подорожчання енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких врожаїв 2020 року, повільніше відновлення сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від пандемії, а також стрімкіша фіскальна консолідація", - йдеться в повідомленні НБУ.