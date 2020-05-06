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Хуже Перл-Харбора и 11 сентября: Трамп оценил потери США из-за коронакризиса

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 23:12
Хуже Перл-Харбора и 11 сентября: Трамп оценил потери США из-за коронакризиса
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американский лидер назвал пандемию коронавируса худшей атакой на страну

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 6 мая, заявил, что последствия новой пандемии коронавируса поразили США сильнее, чем Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Также американский лидер сказал, что коронавирус нанес американцам большие потери, чем теракт 11 сентября 2001 года.

"Мы пережили худшую атаку на нашу страну. Это действительно худшая атака... Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Отметим, что после атаки Японией в 1941 году на военно-морскую базу в Перл-Харборе на Гавайях Соединенные Штаты были втянуты во Вторую мировую войну.

А в результате террористических атак 11 сентября 2001 года погибло около 3000 человек, в основном во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, что привело к двум десятилетиям войн США и антитеррористических операций в Ираке, Афганистане и других странах.

Жертвами коронавируса на сегодня стали уже 70 тысяч 000 американцев.

Напомним, впервые за 115-летнюю историю в Нью-Йорке закрыли всю систему метро в связи с проведение дезинфекций для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

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