В Нью-Йорке впервые за 115 лет намеренно закрыли метро

Фото: метро в Нью-Йорке (flickr.com un_photo)

Закрытие связано с проведением дезинфекций из-за COVID-19

В Нью-Йорке (США) впервые за 115-летнюю историю намеренно закрыли всю систему метро в связи с проведение дезинфекций для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что дезинфекция будет проводиться в метро ежедневно с 1 ночи до 5 утра как в помещениях, так и в вагонах самого метро.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер", - заявил председатель метрополитена Нью-Йорка Патрик Фой.

До этого метро Нью-Йорка закрывалось трижды, но все разы был вызваны непогодой:

в 2011 году из-за урагана "Ирэн";

в 2012-м из-за урагана "Сэнди";

во время снежной бури 2015 года.

Также сообщается, что на период кризиса связанного с коронавирусом количество пассажиров в метро сократилось на 90%.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке за минувшие сутки число госпитализированных в больницы пациентов с коронавирусом выросло на 34 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 599 человек.

Также сообщалось, что в США от коронавируса умерли более 70 тысяч человек. В целом в Америке COVID-19 подтвержден у более 1,2 млн человек. При этом во всем мире коронавирус зафиксирован у почти 3,7 млн человек.