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Гірше Перл-Харбора і 11 вересня: Трамп оцінив втрати США через коронакризу

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 23:12
Гірше Перл-Харбора і 11 вересня: Трамп оцінив втрати США через коронакризу
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Американський лідер назвав пандемію коронавірусу найгіршою атакою на країну

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у середу, 6 травня, заявив, що наслідки нової пандемії коронавірусу вразили США сильніше, ніж Перл-Харбор під час Другої світової війни. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Також американський лідер сказав, що коронавірус завдав американцям серйозніші втрати, ніж теракт 11 вересня 2001 року.

"Ми пережили найгіршу атаку на нашу країну. Це дійсно найгірша атака... Це гірше, ніж Перл-Харбор. Це гірше, ніж Всесвітній торговий центр", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Зазначимо, що після атаки Японією в 1941 році на військово-морську базу в Перл-Харборі на Гаваях Сполучені Штати були втягнуті в Другу світову війну.

А в результаті терористичних атак 11 вересня 2001 року загинуло близько 3000 чоловік, в основному у Всесвітньому торговому центрі в Нью-Йорку, що призвело до двох десятиліттях воєн США і контртерористичних операцій в Іраку, Афганістані та інших країнах.

Жертвами коронавіруса на сьогодні стали вже 70 тисяч 000 американців.

Нагадаємо, вперше за 115-річну історію у Нью-Йорку закрили всю систему метро у зв'язку з проведення дезінфекцій для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19.

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Новини України кризисДональд ТрампКоронавірус
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