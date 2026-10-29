hutko запустив IBAN-віджет: як працює оплата за реквізитами через одне посилання

Платіжний сервіс hutko представив IBAN-віджет - безкоштовний інструмент, який дозволяє ФОП, самозайнятим і малому бізнесу приймати оплату на рахунок без ручного копіювання реквізитів. Замість довгого тексту з IBAN, кодом і призначенням платежу підприємець надсилає клієнту одне коротке посилання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії hutko.
Для значної частини українського мікробізнесу реквізити в месенджері досі залишаються головним способом отримати гроші.
Цей формат універсальний і звичний: IBAN є в кожного, хто має банківський рахунок, а для B2B-розрахунків і великих сум переказ за реквізитами часто єдиний прийнятний варіант.
Проте він створює чимало незручностей. Клієнт переписує дані вручну й може помилитися в символі, окремо вводить суму, пише довільне призначення на кшталт "оплата", а потім надсилає скріншот як підтвердження.
Наслідки знайомі: переказ на хибний рахунок із поверненням за кілька днів, надходження, які важко ідентифікувати, і клієнти, що відкладають оплату "на вечір" та забувають про неї.
Підприємець заповнює кілька полів: назву ФОП або юрособи, РНОКПП чи ЄДРПОУ, IBAN, суму та призначення платежу. Сума може бути фіксованою (для замовлень, консультацій і передоплат) або довільною, яку визначає сам платник, що зручно для донатів і благодійних зборів. Готове посилання можна надіслати в Telegram, Viber, Instagram, поштою чи SMS.
Клієнт переходить за посиланням і бачить платіжну сторінку з уже підставленими реквізитами, сумою та призначенням. Йому залишається обрати свій банк і підтвердити переказ в онлайн-банкінгу. Сторінка підтримує понад 20 українських банків, серед яких ПУМБ, ПриватБанк, monobank, Sense Bank, Райффайзен Банк і А-Банк.
Технічно це не новий вид платежу, а зручна оболонка над звичайним банківським переказом: кошти надходять на рахунок підприємця як стандартний IBAN-переказ, а деталі операції видно в його банківському застосунку.
Для користування віджетом не потрібно реєструвати мерчанта, залучати розробників чи робити інтеграцію із сайтом. Комісії немає, кількість посилань не обмежена.
Інструмент займає проміжну нішу між реквізитами в чаті та повноцінним інтернет-еквайрингом: це саме переказ між рахунками, а не прийом оплат карткою.
Віджет стане в пригоді магазинам у соцмережах, б'юті-майстрам, самозайнятим фахівцям і виконавцям приватних послуг - усім, хто сьогодні надсилає клієнтам реквізити або номер картки в переписці.
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