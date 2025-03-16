Хусити заявили, що атакували авіаносець США в Червоному морі

Що передувало

Нагадаємо, вчора президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати авіаударів по Ємену, оскільки хусити неодноразово здійснювали атаки на кораблі в Червоному морі. Також це був сигнал Ірану, оскільки американський лідер має намір укласти угоду, щоб Тегеран не мав ядерної зброї.

Також ми писали, що сьогодні радник Білого дому з нацбезпеки Майк Волтц повідомив, що удари США були націлені та зрештою знищили кількох лідерів хуситів.

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