Хусити запустили балістику по аеропорту біля Тель-Авіва: Ізраїль стверджує про перехоплення

"Ракета, запущена з Ємену, була перехоплена ВПС Ізраїлю до того, як вона перетнула територію Ізраїлю. Сирени були увімкнені відповідно до протоколу", - йдеться в заяві ізраїльських військових.

Перед цим бойовики-хусити з Ємену, незважаючи на хвилі американських ударів, що розпочалися в суботу, випустили балістичну ракету в бік аеропорту Бен-Гуріон недалеко від Тель-Авіва. Зокрема, про це повідомив військовий представник груп відповідь під час телевізійної заяви.

Нещодавно єменські хусити пообіцяли посилити свої атаки, зокрема спрямовані на Ізраїль, у відповідь на кампанію США. Повідомлялося, що угруповання розширить коло своїх цілей у цій країні.

Водночас Reuters зазначає, що удари США по Ємену, які розпочалися в суботу через атаки по кораблях у Червоному морі, це найбільша військова операція Вашингтона на Близькому Сході від моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року. Відомо, що загинула щонайменше 31 людина.

Також Трамп пригрозив у понеділок притягнути Іран до відповідальності за будь-які інші майбутні атаки хуситів, попередивши про серйозні наслідки. У відповідь Революційна гвардія Ірану заявила, що хусити незалежні й ухвалюють власні стратегічні та оперативні рішення.

Агентство додало, що з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС наприкінці 2023 року, хусити здійснили понад 100 нападів на судноплавство, заявляючи, що діють на знак солідарності з палестинцями Гази. Атаки, зі свого боку, порушили світову торгівлю і спонукали американських військових почати дорогу кампанію з перехоплення ракет.