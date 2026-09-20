Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и нефтяному хабу Саудовской Аравии

Йеменские хуситы заявили об атаке "чувствительных" объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди ракетами и дронами. Перед этим у главного аэропорта города заметили пламя и большой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ночью власти Саудовской Аравии рассылали предупреждение о возможной опасности в районе Эр-Рияда на фоне обострения атак хуситов. Вскоре вблизи главного аэропорта столицы был замечен огонь и густой черный дым - пламя, похоже, поднималось из топливных резервуаров возле терминала.

Группировка не уточнила конкретную цель в самом Эр-Рияде, но сообщила об ударе и по объекту Aramco в портовом городе Янбу на Красном море – одном из ключевых центров саудовского нефтяного экспорта. По словам хуситов, атака стала ответом на удар по столице Йемена Сани.

Военная коалиция, противодействующая хуситам, заявила, что сбила одну ракету, направленную на Эр-Рияд, а также сорвала попытки атак на несколько других саудовских городов на западе и юго-западе страны и в Янбу. О возможных повреждениях там не сообщили.