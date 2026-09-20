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Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и нефтяному хабу Саудовской Аравии

01:49 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Хуситы ударили по аэропорту Эр-Рияда и нефтяному хабу Саудовской Аравии Фото: кадры пожара возле аэропорта в Эр-Рияде (South24)
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Йеменские хуситы заявили об атаке "чувствительных" объектов в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди ракетами и дронами. Перед этим у главного аэропорта города заметили пламя и большой столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ночью власти Саудовской Аравии рассылали предупреждение о возможной опасности в районе Эр-Рияда на фоне обострения атак хуситов. Вскоре вблизи главного аэропорта столицы был замечен огонь и густой черный дым - пламя, похоже, поднималось из топливных резервуаров возле терминала.

Группировка не уточнила конкретную цель в самом Эр-Рияде, но сообщила об ударе и по объекту Aramco в портовом городе Янбу на Красном море – одном из ключевых центров саудовского нефтяного экспорта. По словам хуситов, атака стала ответом на удар по столице Йемена Сани.

Военная коалиция, противодействующая хуситам, заявила, что сбила одну ракету, направленную на Эр-Рияд, а также сорвала попытки атак на несколько других саудовских городов на западе и юго-западе страны и в Янбу. О возможных повреждениях там не сообщили.

Хуситы контролируют значительную часть Йемена и ведут атаки против Саудовской Аравии с июля, когда объявили морскую блокаду и начали избивать по судам в Красном море. Это создает угрозу глобальным поставкам нефти, особенно на фоне того, что движение через Ормузский пролив остается заблокированным.

Турция заявила о готовности оказать Саудовской Аравии поддержку в рамках трехстороннего оборонного пакта с Пакистаном, хотя конкретный формат помощи пока не был уточнен.

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