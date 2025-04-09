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Хуртовина, заморозки та сильний вітер: Україну накриє негода 10 квітня

Ілюстративне фото: Україну накриє негода 10 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Найближчим часом в Україні очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. У деяких регіонах можлива хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у четвер, 10 квітня, у Карпатах очікується значний сніг та хуртовина. А ось у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с.

У зв'язку з цим оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки. 

"Погодні умови ускладнятимуть роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах," - зауважили в "Укргідрометцентрі".

Також діє попередження заморозки: вночі та вранці 10-11 квітня в Україні можливі заморозки в повітрі до -5 градусів. Через це оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

Попередження від ДСНС

Рятувальники також попереджають про погіршення погодних умов. 

Зокрема, через сильні пориви вітру варто дотримуватись наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода у Києві

У Києві завтра буде хмарно, очікується мокрий сніг. На дорогах області місцями можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. А вночі прогнозуються заморозки в повітрі по області до -5 градусів, а у Києві до -2 градусів. Вдень - до +3 градусів тепла.

 

Нагадаємо, через значне похолодання в Україні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Відповідні рішення ухвалюють задля безпеки й комфорту учнів та педагогів.

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