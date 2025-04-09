Метель, заморозки и сильный ветер: Украину накроет непогода 10 апреля

По данным синоптиков, в четверг, 10 апреля, в Карпатах ожидается значительный снег и метель. А вот в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен первый, желтый, уровень опасности.

"Погодные условия будут осложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", - отметили в "Укргидрометцентре".



Также действует предупреждение заморозки: ночью и утром 10-11 апреля в Украине возможны заморозки в воздухе до -5 градусов. Из-за этого объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Предупреждение от ГСЧС

Спасатели также предупреждают об ухудшении погодных условий.

В частности, из-за сильных порывов ветра стоит придерживаться следующих правил безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет облачно, ожидается мокрый снег. На дорогах области местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. А ночью прогнозируются заморозки в воздухе по области до -5 градусов, а в Киеве до -2 градусов. Днем - до +3 градусов тепла.