Хуртовина, заморозки та сильний вітер: Україну накриє негода 10 квітня
Найближчим часом в Україні очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. У деяких регіонах можлива хуртовина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
За даними синоптиків, у четвер, 10 квітня, у Карпатах очікується значний сніг та хуртовина. А ось у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с.
У зв'язку з цим оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.
"Погодні умови ускладнятимуть роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах," - зауважили в "Укргідрометцентрі".
Також діє попередження заморозки: вночі та вранці 10-11 квітня в Україні можливі заморозки в повітрі до -5 градусів. Через це оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпеки.
Попередження від ДСНС
Рятувальники також попереджають про погіршення погодних умов.
Зокрема, через сильні пориви вітру варто дотримуватись наступних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Погода у Києві
У Києві завтра буде хмарно, очікується мокрий сніг. На дорогах області місцями можлива ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. А вночі прогнозуються заморозки в повітрі по області до -5 градусів, а у Києві до -2 градусів. Вдень - до +3 градусів тепла.
Нагадаємо, через значне похолодання в Україні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Відповідні рішення ухвалюють задля безпеки й комфорту учнів та педагогів.
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