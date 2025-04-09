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Хуртовина, заморозки та сильний вітер: Україну накриє негода 10 квітня

Середа 09 квітня 2025 18:00
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Хуртовина, заморозки та сильний вітер: Україну накриє негода 10 квітня Ілюстративне фото: Україну накриє негода 10 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Найближчим часом в Україні очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища. У деяких регіонах можлива хуртовина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у четвер, 10 квітня, у Карпатах очікується значний сніг та хуртовина. А ось у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця. Вдень можливі пориви вітру 15-20 м/с.

У зв'язку з цим оголошено перший, жовтий, рівень небезпеки.

"Погодні умови ускладнятимуть роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, призведуть до порушення руху транспорту на дорогах," - зауважили в "Укргідрометцентрі".
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ВНЕНСЬкА ОбЛАСТЬ Чр Луцък Украёнський дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж Льв.в Житомир Ки.в Суми ХМЕЛЬ СМЕЛЬНИЦЫКТ- ОБЛА БЛАстЬ сть Тернопиль жкород рано-Франкивсык ван -Франковсей Винниця YKPAIHA Полтава Харкив ХАРКЮВСЬКА ОбЛАСТЬ Чернтвцй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОбЛАСТЬ Дро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Лугансья Запорижкя одеськА Обя ACTb Донецък Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дани КάρгографΊч.аАт"В AT «BiaikoM» Ростов-на-д Ростов-на-Дону Дону Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим Севастополь Краснодар»

Також діє попередження заморозки: вночі та вранці 10-11 квітня в Україні можливі заморозки в повітрі до -5 градусів. Через це оголошено другий, помаранчевий, рівень небезпеки.

Попередження від ДСНС

Рятувальники також попереджають про погіршення погодних умов.

Зокрема, через сильні пориви вітру варто дотримуватись наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Погода у Києві

У Києві завтра буде хмарно, очікується мокрий сніг. На дорогах області місцями можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. А вночі прогнозуються заморозки в повітрі по області до -5 градусів, а у Києві до -2 градусів. Вдень - до +3 градусів тепла.

Нагадаємо, через значне похолодання в Україні навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Відповідні рішення ухвалюють задля безпеки й комфорту учнів та педагогів.

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