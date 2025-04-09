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Метель, заморозки и сильный ветер: Украину накроет непогода 10 апреля

Среда 09 апреля 2025 18:00
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Метель, заморозки и сильный ветер: Украину накроет непогода 10 апреля Иллюстративное фото: Украину накроет непогода 10 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ближайшее время в Украине ожидаются опасные и стихийные метеорологические явления. В некоторых регионах возможна метель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в четверг, 10 апреля, в Карпатах ожидается значительный снег и метель. А вот в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах прогнозируется гололедица. Днем возможны порывы ветра 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен первый, желтый, уровень опасности.

"Погодные условия будут осложнять работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах", - отметили в "Укргидрометцентре".
На зображенні може бути: карта та текст «Берестя ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ВНЕНСЬкА ОбЛАСТЬ Чр Луцък Украёнський дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ Воронеж Льв.в Житомир Ки.в Суми ХМЕЛЬ СМЕЛЬНИЦЫКТ- ОБЛА БЛАстЬ сть Тернопиль жкород рано-Франкивсык ван -Франковсей Винниця YKPAIHA Полтава Харкив ХАРКЮВСЬКА ОбЛАСТЬ Чернтвцй Кропивницький ЛУГАНСЬКА ОбЛАСТЬ Дро МОЛДОВА МИКОЛАЙВСЬКА ОБЛАСТЬ Лугансья Запорижкя одеськА Обя ACTb Донецък Миколатв РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ Картографичнй дани КάρгографΊч.аАт"В AT «BiaikoM» Ростов-на-д Ростов-на-Дону Дону Бухарест АВТОНОМНА РЕСПУБЛИКА КРим Севастополь Краснодар»

Также действует предупреждение заморозки: ночью и утром 10-11 апреля в Украине возможны заморозки в воздухе до -5 градусов. Из-за этого объявлен второй, оранжевый, уровень опасности.

Предупреждение от ГСЧС

Спасатели также предупреждают об ухудшении погодных условий.

В частности, из-за сильных порывов ветра стоит придерживаться следующих правил безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • уберите с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет облачно, ожидается мокрый снег. На дорогах области местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. А ночью прогнозируются заморозки в воздухе по области до -5 градусов, а в Киеве до -2 градусов. Днем - до +3 градусов тепла.

Напомним, из-за значительного похолодания в Украине учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Соответствующие решения принимают для безопасности и комфорта учеников и педагогов.

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