Huobi Primelist разместит токен RIFI, поддержав амбиции Rikkei Finance по обеспечению безопасного открытого кредитования.

Huobi Global, одна из ведущих мировых бирж цифровых активов, объявила сегодня о запуске своего пятого мероприятия Primelist, предлагая льготный доступ к новому проекту DeFi Rikkei Finance и его токену RIFI. Rikkei Finance — это протокол DeFi по метавселенной, обеспечивающий безопасное открытое кредитование, обеспечивающее межцепную поддержку, кредитование NFT и покрытие ликвидации.

Rikkei Finance решает распространенную проблему с протоколами кредитования, многие из которых могут занимать активы только на определенном блокчейне. Чтобы решить эту проблему, он предлагает межцепные транзакции, используя обернутые токены. Rikkei Finance также реализует усовершенствованную модель процентной ставки, которая включает стоимость ссуд в периоды как низкого, так и высокого использования. Этот механизм помогает преодолеть высокие затраты на ссуды, когда спрос на ссуды ниже.

Имея мощную техническую команду, большую пользовательскую базу и ресурсы экосистемы, Huobi может оказать существенную поддержку Rikkei Finance, а также предоставить ее токен с дополнительной ликвидностью.

Huobi Primelist ищет скрытые драгоценные камни, которые имеют импульс, но требуют листинга на большой бирже, чтобы вывести свои проекты на новый уровень. RIFI решает реальные проблемы с протоколами кредитования и мы считаем, что их решения направлены на правильные рыночные возможности. Мы рады, что наши лояльные пользователи теперь могут участвовать в дальнейшем росте Rikkei Finance”, – сказал Джефф Мэй, директор глобальной стратегии Huobi Group.

Во время последнего события Primelist приняли участие около 404 000 пользователей из 151 страны. Пользователи имели для участия более 31,3 миллионов токенов Huobi, и цена токена подскочила в 25 раз за первые 15 минут торговли.

Начиная с 10:00 (UTC) во вторник, 7 декабря 2021, пользователи смогут покупать активы RIFI на Huobi Primelist, стоя в очереди за пронумерованными билетами или держа токены Huobi. Чтобы узнать больше о пятом событии Primelist, нажмите здесь.

Напоминание о рисках: торговля цифровыми активами и деривативами цифровых активов сопровождается высокими рисками из-за значительных колебаний цен. Пожалуйста, уясните все риски и принимайте взвешенные решения перед торговлей. Прочитайте наши подробные упоминания о рисках на странице https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.