Huobi Primelist внесе в список UNB, підтримуючи цілі Unbound Finance щодо підвищення ліквідності для децентралізованих бірж

Huobi Global, одна з провідних світових бірж цифрових активів, сьогодні оголосила про шостий захід Primelist, пропонуючи своїм користувачам привілейований доступ до проекту DeFi Unbound Finance та його токена UNB. Децентралізований міжланцюжковий протокол ліквідності Unbound Finance створює наступний «грошовий лего», відкриваючи ліквідність від автоматизованих маркет-мейкерів (AMM), які забезпечують роботу децентралізованих бірж (DEX).

Unbound Finance — це перша в історії система надання ліквідності без боргів, яка відкриває ліквідність, яка затримується в децентралізованих біржах у різних блокчейнах. Децентралізовані біржі працюють за допомогою AMM або автономних торгових механізмів, які стимулюють користувачів стати постачальниками ліквідності в обмін на частку комісій за транзакції та безкоштовні токени. AMM, як правило, відокремлені один від одного і практично не мають інтероперабельності, що ускладнює для трейдерів розміщення коштів у кількох протоколах і блокчейнах. Щоб вирішити цю проблему, Unbound Finance створює похідний рівень поверх AMM і забезпечує токени пулу ліквідності (LPT) з нульовими відсотками.

Шостий список Huobi Primelist заохочує користувачів зберігати токени HT протягом певного періоду, щоб отримати право на доступ до токенів UNB, підтримуючи екосистему Huobi. Huobi прагне побудувати екосистему, де проекти з узгодженими баченнями можуть розвиватися разом і підтримувати один одного.

Перелік токенів Huobi Primelist виявився популярним серед інвесторів з початку 1 листопада. Згідно з даними Coinmarketcap, станом на 11:00 (HKT) 7 грудня щоденні обсяги торгів токенами Primelist NGL (Gold Fever) і BICO (Biconomy) на Huobi займає перше місце серед усіх інших великих бірж.

Починаючи з 17:00 (HKT) 14 грудня 2021 року, користувачі зможуть придбати активи UNB на Huobi Primelist. Щоб дізнатися більше про п’яту подію Primelist, натисніть тут.

Нагадування про ризики: торгівля цифровими активами та деривативами цифрових активів супроводжується високими ризиками через значні коливання цін. Будь ласка, усвідомте всі ризики та приймайте виважені рішення перед торгівлею. Прочитайте наші детальні нагадування про ризики на сторінці https://www.huobi.com/support/en-us/detail/360000188081.

Про Huobi Group

Huobi Group, провідна у світі блокчейн-компанія, була заснована в 2013 році, щоб зробити прорив у основній технології блокчейну та подальшої інтеграції технології блокчейн з іншими галузями. Huobi Group розширила свої продукти та послуги на публічні блокчейни, торгівлю цифровими активами, гаманці, майнінгові пули, власні інвестиції, інкубацію проектів, дослідження цифрових активів тощо. Huobi Group створила глобальну цифрову екосистему шляхом інвестування в понад 60 компаній, що займаються розвитком і спадщиною в галузі блокчейну.