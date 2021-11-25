Huobi Global совместно с партнерами Settlepay запустят Fiat-to-Crypto шлюз для украинских пользователей

Huobi Global, ведущая мировая биржа цифровых активов, объявила о запуске нового фиатно-криптового шлюза для пользователей в Украине. Шлюз предлагает региональным пользователям гибкое и удобное решение для покупки криптоактивов, используя остатки в гривнах на счетах Huobi.

Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Settlepay, британской платформой, предоставляющей услуги онлайн-обмена валюты для бизнеса. Пользователи смогут покупать цифровые активы по гривне в режиме реального времени с помощью банковских карт.

«Как Huobi Global мы очень рады видеть, что с каждым днем ​​мы охватываем все больше пользователей по всей Украине. Эта сделка с Settlepay имеет целью предложить местным пользователям быстрый способ приобретения их криптоактивов. Мы продолжим работать в ближайший период, чтобы предложить лучшее для наших пользователей», - сказал Альфан Гогус, региональный генеральный директор Huobi для Украины, Турции и России.

После запуска, украинские пользователи смогут покупать цифровые активы за гривны непосредственно с помощью сервиса Quick Buy/Sell от Huobi Global.

Кроме депозитов на банковские карты, украинские пользователи также могут приобрести цифровые активы с помощью депозитов в кошельке AdvCash и P2P-транзакций. Этот новый канал предлагает пользователям дополнительную возможность прямого доступа к криптоактивам. Пока Huobi не будет взимать комиссию за транзакции с пользователей, которые вносят гривны с помощью банковской карты или покупают активы на балансе в гривнах.

Запуск нового шлюза fiat-to-crypto состоялся на фоне празднования 8-й годовщины основания Huobi Global, поскольку компания стремится разрешить своим пользователям по всему миру участвовать в своей развивающейся экосистеме и извлечь выгоду от ее экосистемы.

«Так как мы продолжаем расширять наше глобальное присутствие, мы хотим представить для наших пользователей более совместимые платежные шлюзы в большем количестве стран и регионов. Это также отвечает нашему видению сделать финансы более доступными и инклюзивными», – добавил Альфан Гогус.