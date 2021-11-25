Huobi Global спільно з партнерами Settlepay запустять Fiat-to-Crypto шлюз для українських користувачів

Huobi Global, провідна світова біржа цифрових активів, оголосила про запуск нового фіатно-криптового шлюзу для користувачів в Україні. Шлюз пропонує регіональним користувачам гнучке та зручне рішення для покупки криптоактивів, використовуючи залишки в гривнях на їхніх рахунках Huobi.

Це стало можливим завдяки співпраці з Settlepay, британською платформою, яка надає послуги онлайн-обміну валюти для бізнесу. Користувачі зможуть купувати цифрові активи за гривні в режимі реального часу за допомогою банківських карт.

«Як Huobi Global, ми дуже раді бачити, що з кожним днем ми охоплюємо все більше користувачів по всій Україні. Ця угода з Settlepay має на меті запропонувати місцевим користувачам швидкий спосіб придбання їхніх криптоактивів. Ми продовжимо працювати в найближчий період у щоб запропонувати найкраще для наших користувачів», - сказав Альфан Гогус, регіональний генеральний директор Huobi для України, Туреччини та Росії.

Після запуску українські користувачі зможуть купувати цифрові активи за гривні безпосередньо за допомогою сервісу Quick Buy/Sell від Huobi Global.

Окрім депозитів на банківські картки, українські користувачі також можуть придбати цифрові активи за допомогою депозитів у гаманці AdvCash та P2P-транзакцій. Цей новий канал пропонує користувачам додаткову можливість прямого доступу до криптоактивів. Поки що Huobi не стягуватиме комісію за транзакції з користувачів, які вносять гривні за допомогою банківської картки або купують активи на балансі в гривнях.

Запуск нового шлюзу fiat-to-crypto відбувся на тлі святкування 8-ї річниці заснування Huobi Global, оскільки компанія прагне дозволити своїм користувачам по всьому світу брати участь у своїй екосистемі, що розвивається, та отримати вигоду від її екосистеми.

«Оскільки ми продовжуємо розширювати нашу глобальне присутність, ми хочемо представити для наших користувачів більш сумісні платіжні шлюзи в більшій кількості країн і регіонів. Це також відповідає нашому баченню зробити фінанси більш доступними та інклюзивними», – додав Альфан Гогус.