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Хунта Нігера заявила про військовий союз із двома країнами Африки

Фото: у Нігері хунта домовилася про військовий союз з Малі та Буркіна-Фасо (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Представники бунтівників у Нігері, які влітку скинули президента Мохаммеда Базума та захопили владу в країні, оголосили про укладання військового союзницького альянсу з Буркіна-Фасо та Малі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) лідера Малі Ассімі Гоїта.

За його словами, такий військовий союз був укладений для створення "архітектури колективної оборони та взаємної допомоги на благо населення".

Слід зазначити, що у всіх цих західноафриканських країнах, які 16 вересня підписали хартію про заснування альянсу держав Сахеля, раніше відбулася зміна влади шляхом перевороту. У Нігері - наприкінці липня, минулого року восени - у Буркіна-Фасо, а в Малі путч мав місце у 2021-му.

У документі про укладення військового союзу між цими державами йдеться, що будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності будь-якої з них розцінюватиметься "як агресія проти інших учасників договору".

Крім того, така ситуація "зобов'яже всі сторони, що домовляються, надати сприяння та допомогу, включаючи застосування зброї".

 

Лідер Малі підписав договір про створення альянсу держав Сахеля та військовий союз з Нігером та Буркіна-Фасо (фото: twitter.com/GoitaAssimi)

Держпереворот у Нігері

Нагадаємо, наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот - главу держави взяли у заручники та оголосили про повалення влади.

Після цього новим головою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

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Нигер