RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хунта Нигера заявила о военном союзе с двумя странами Африки

Фото: в Нигере хунта договорилась о военном союзе с Мали и Буркина-Фасо (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Представители мятежников в Нигере, которые летом скинули президента Мохаммеда Базума и захватили власть в стране, объявили об учреждении военного союзнического альянса с Буркина-Фасо и Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter (X) лидера Мали Ассими Гоита.

По его словам, такой военный союз был заключен для создания "архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо населения".

Следует отметить, что во всех этих западноафриканских странах, подписавших 16 сентября хартию об учреждении альянса государств Сахеля, ранее произошла смена власти путем переворота. В Нигере - в конце июля, в прошлом году осенью - в Буркина-Фасо, а в Мали путч имел место в 2021-м.

В документе о заключении военного союза между этими государствами говорится, что любое нарушение суверенитета и территориальной целостности какой-либо из них станет расцениваться "как агрессия против других участников договора".

Кроме того, такая ситуация "обяжет все договаривающиеся стороны оказать содействие и помощь, включая применение оружия".

 

Лидер Мали подписал договор о создании альянса государств Сахеля и военном союзе с Нигером и Буркина-Фасо (фото: twitter.com/GoitaAssimi)

Госпереворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нигер