Хунта Нигера заявила о военном союзе с двумя странами Африки

По его словам, такой военный союз был заключен для создания "архитектуры коллективной обороны и взаимной помощи на благо населения".

Следует отметить, что во всех этих западноафриканских странах, подписавших 16 сентября хартию об учреждении альянса государств Сахеля, ранее произошла смена власти путем переворота. В Нигере - в конце июля, в прошлом году осенью - в Буркина-Фасо, а в Мали путч имел место в 2021-м.

В документе о заключении военного союза между этими государствами говорится, что любое нарушение суверенитета и территориальной целостности какой-либо из них станет расцениваться "как агрессия против других участников договора".

Кроме того, такая ситуация "обяжет все договаривающиеся стороны оказать содействие и помощь, включая применение оружия".

Лидер Мали подписал договор о создании альянса государств Сахеля и военном союзе с Нигером и Буркина-Фасо (фото: twitter.com/GoitaAssimi)

Госпереворот в Нигере

Напомним, в конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот - главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.