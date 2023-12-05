Хунта Нігера скасувала військову угоду з Європейським Союзом

Представники бунтівників у Нігері, які влітку скинули президента Мохаммеда Базума та захопили владу в країні, розірвали військове партнерство країни з Європейським Союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними міністерства закордонних справ, також було відкликано дозвіл на розгортання місії ЄС у Нігері.

Зазначимо, Нігер та ЄС почали співпрацювати у 2012 році - тоді було створено місію EUCAP (Місії ЄС із розбудови спроможностей) у Сахелі-Нігері.

Станом на 2020 рік, згідно з офіційними даними, місія налічувала до 150 працівників.

Завдання місії полягало у тому, щоб допомогти зміцнити сектор внутрішньої безпеки Нігеру та його спроможність протистояти різноманітним загрозам безпеці.

Місія здійснювалась шляхом навчання, стратегічних консультацій та надання обладнання.

При цьому у вересні представники хунти уклали військовий союзницький альянс із Буркіна-Фасо та Малі.

Держпереворот у Нігері

Наприкінці липня охорона президента Нігеру Мохаммеда Базума влаштувала державний переворот. Главу держави взяли в заручники й оголосили про повалення влади.

Після цього новим главою Нігеру оголосив себе керівник президентської гвардії Абдурахман Чіані.

Декілька країн Африки були готові надати своїх військових для вторгнення до Нігеру з метою припинити держпереворот.

При цьому хунта Нігеру звинуватила Францію у розміщенні військ у кількох країнах Західної Африки з метою "військової інтервенції". Також вони закликали владу Франції відкликати посла з країни.

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