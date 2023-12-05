ua en ru
Вт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хунта Нигера упразднила военное соглашение с Европейским Союзом

Вторник 05 декабря 2023 01:25
UA EN RU
Хунта Нигера упразднила военное соглашение с Европейским Союзом Иллюстративное фото: Хунта Нигера отменила военное соглашение с Европейским Союзом (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Представители мятежников в Нигере, которые летом свергли президента Мохаммеда Базума и захватили власть в стране, разорвали военное партнерство страны с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным министерства иностранных дел, также было отозвано разрешение на развертывание миссии ЕС в Нигере.

Отметим, Нигер и ЕС начали сотрудничать в 2012 году - тогда была создана миссия EUCAP (Миссии ЕС по развитию способностей) в Сахеле-Нигере.

По состоянию на 2020 год, согласно официальным данным, миссия насчитывала до 150 человек.

Задача миссии заключалась в том, чтобы помочь укрепить сектор внутренней безопасности Нигера и его способность противостоять различным угрозам безопасности.

Миссия осуществлялась путем обучения, стратегических консультаций и предоставления оборудования.

При этом в сентябре представители хунты заключили военный союзнический альянс из Буркина-Фасо и Мали.

Госпереворот в Нигере

В конце июля охрана президента Нигера Мохаммеда Базума устроила государственный переворот. Главу государства взяли в заложники и объявили о свержении власти.

После этого новым главой Нигера объявил себя руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Несколько стран Африки были готовы предоставить своих военных для вторжения в Нигер с целью прекратить госпереворот.

При этом хунта Нигеру обвинила Францию в размещении войск в ряде стран Западной Африки с целью "военной интервенции". Также они призвали власти Франции отозвать посла из страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Нигер
NEWS
В Украине создают "длинные Нептуны": что о них известно
В Украине создают "длинные Нептуны": что о них известно
DAILY
Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС