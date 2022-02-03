Хунта в Мьянме сожгла 400 домов крестьян во время поисков повстанцев

Правительственные солдаты хунты сожгли сотни домов деревень на северо-западе страны. Они объясняют это поисками членов ополчения, которое выступает против военного правления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Жители деревни Мвэ Тонэ заявили, что 200 из 250 домов там были уничтожены огнем, а также почти 200 из 800 домов в соседнем селе Пан.

Огнем уничтожены водяные насосы, тракторы и транспортные средства, жертвами также стали сельскохозяйственные животные.

Государственная газета Myanma Alinn Daily утверждает также, что еще 200 домов села Ма Хти, примерно в 15 километрах к западу от сел Мвэ Тонэ и Пан, были сожжены членами сил обороны сопротивления во время боя с армейскими войсками в воскресенье.

Жители села Мвэ Тонэ сказали, что вертолеты прибыли, чтобы забрать солдат рано утром во вторник, но жители обеих деревень все еще боятся их возвращения. По их словам, около 10 000 человек из нескольких деревень в этом районе оставались в джунглях.