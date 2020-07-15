Human Rights Watch призвала Украину расследовать угрозы журналистке

Екатерине Сергацковой угрожали убийством
Об этом сообщается на сайте HRW.
Отмечается, что журналистка Екатерина Сергацкова получает сообщения с угрозами расправы в Facebook, где разместили ее личные данные, включая домашний адрес, фото ее дома и фото пятилетнего сына.
"Украинская власть должна немедленно расследовать эти угрозы и гарантировать безопасность Сергацковой и ее семье", - призвали в организации.
Журналистка также отметила, что ранее уже получала угрозы в интернете, особенно в связи с расследованием работы украинских спецслужб.
Напомним, ранее в Human Right Watch заявили, что обеспокоены остановкой расследования дел Майдана.
Ранее HRW обвинила украинские власти в ограничении свободы слова.