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Human Rights Watch призвала Украину расследовать угрозы журналистке

Украина, Среда 15 июля 2020 00:46
Human Rights Watch призвала Украину расследовать угрозы журналистке
Фото: Екатерина Сергацкова (Facebook/Sergatskova)
Автор: Артур Родивилов

Екатерине Сергацковой угрожали убийством

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала украинскую власть гарантировать безопасность соучредителю издания "Заборона" Екатерины Сергацковой после угроз убийства в ее адрес. Она рассказала HRW, что уже связалась с адвокатом, чтобы подать заявление в полицию.

Об этом сообщается на сайте HRW.

Отмечается, что журналистка Екатерина Сергацкова получает сообщения с угрозами расправы в Facebook, где разместили ее личные данные, включая домашний адрес, фото ее дома и фото пятилетнего сына.

"Украинская власть должна немедленно расследовать эти угрозы и гарантировать безопасность Сергацковой и ее семье", - призвали в организации.

Журналистка также отметила, что ранее уже получала угрозы в интернете, особенно в связи с расследованием работы украинских спецслужб.

Напомним, ранее в Human Right Watch заявили, что обеспокоены остановкой расследования дел Майдана.

Ранее HRW обвинила украинские власти в ограничении свободы слова.

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