Human Rights Watch закликала Україну розслідувати погрози журналістці

Катерині Сергацьковій погрожували вбивством

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала українську владу гарантувати безпеку співзасновнику видання "Заборона" Катерині Сергацьковій після погроз вбивства на її адресу. Вона розповіла HRW, що вже зв'язалася з адвокатом, щоб подати заяву в поліцію.

Про це повідомляється на сайті HRW.

Наголошується, що журналістка Катерина Сергацькова отримує листи з погрозами розправи в Facebook, де розмістили її особисті дані, включаючи домашню адресу, фото її будинку та фото п'ятирічного сина.

"Українська влада має негайно розслідувати ці загрози та гарантувати безпеку Сергацьковій та її сім'ї", - закликали в організації.

Журналістка також зазначила, що раніше вже отримувала погрози в інтернеті, особливо у зв'язку з розслідуванням роботи українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше в Human Right Watch заявили, що стурбовані зупинкою розслідування справ Майдану.

Раніше HRW звинуватила українську владу в обмеженні свободи слова.