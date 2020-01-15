У Human Right Watch заявили про зменшення кількості загиблих на Донбасі

Фото: зруйнований будинок на Донбасі (flickr.com osce_smmu)

У Human Right Watch заявили, що війна на Донбасі продовжує загрожувати життю та добробуту мирних мешканців

Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України. Про це йдеться у доповіді організації "Всесвітній звіт 2020", передає РБК-Україна.

Як зазначається у звіті, бойові дії на сході України точаться шостий рік, і, хоча кількість цивільних жертв скоротилася, "життя та добробут мирних мешканців і далі перебувають під загрозою".

"Мирні мешканці здебільшого стають жертвами вогню із легких озброєнь, артилерійських і мінометних обстрілів, мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни", - йдеться у документі.

В організації зазначили, що у період із січня по травень 2019 року кількість нападів на школи по обидва боки лінії розмежування збільшилася втричі порівняно з тим самим періодом 2018 року. За шість років конфлікту загинуло 147 дітей.

У Human Right Watch заявили, що український уряд і далі проводив "дискримінаційну політику" щодо людей, які мешкають в ОРДЛО. Зокрема,, як сказано в документі, є труднощі при отриманні пенсій для літніх людей з окупованих територій.

В організації зазначили, що на деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) і досі є проблемою доступ до елементарних послуг і невідкладної медичної допомоги.

"У період із січня по квітень 2019 року щонайменше 19 людей, переважно старшого віку, під час перетину лінії зіткнення померли через проблеми зі здоров'ям", - сказано у звіті.

Водночас зазначаєтьсяя, що перетин лінії розмежування через пункти пропуску спрощено.

"У березні влада скасувала термін дії електронних перепусток, необхідних для перетину лінії зіткнення. У серпні запущено електрокар для перевезення людей похилого віку і людей із інвалідністю через лінію зіткнення на суто пішохідному КПВВ «Станиця Луганська». У листопаді на цьому ж КПВВ було завершено вкрай потрібний ремонт зруйнованого мосту, що має дещо убезпечити процес перетину", - зазначили у HRW.

Зазначимо, що Human Right Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що здійснює моніторинг, розслідування і документування порушень прав людини у більш як 70 країнах світу. Результати роботи друкує у щорічних Всесвітніх звітах.

Нагадаємо, за словами представника українського омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, у Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом місяця мерам і головам обласних державних адміністрацій представлять програму будівництва нерухомості для переселенців, ветеранів та учасників ООС.