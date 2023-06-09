UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хуліган "Флориди" опинився на льоду після зустрічі з тафгаєм "Вегаса": хіт вечора НХЛ

Фото: Кіган Колесар (ліворуч) готовий до жорстких дій на льоду (reviewjournal.com)
Автор: Антон Федорців

Третя зустріч фінальної серії Кубка Стенлі між "Флоридою Пантерз" та "Вегас Голден Найтс" не потішила великою кількістю силових прийомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPORTSNET.

Фактично єдиний помітний епізод трапився у середині першого періоду. Головними дійовими особами стали зірка "Пантерз" Меттью Ткачук і нападник "Голден Найтс" Кіган Колесар.

Вінгер "Флориди" отримав шайбу на власній половині та встиг прокинути вперед. У цей же момент на нього налетів Колесар і силовим прийомом відправив у легкий нокдаун, а ключка американця відлетіла в бік. Ткачук швидко звівся на ноги, але не втримав рівновагу та змушений був підніматися ще раз.

Вкупі з наступним епізодом хіт невадця міг спровокувати велику сутичку команд. Однак, навіть після гри високо піднятою ключкою вінгера "Вегаса" Карр'є хокеїсти зберегли холоднокровність. Рефері ж відправили порушника на лаву штрафників.

Колесар натомість не отримав покарання за свої дії. Хіт – силовий прийом, що покликаний фізично вплинути на суперника в рамках правил для перехоплення шайби. Тож нападник гостей зіграв проти Ткачука жорстко, але без спортивного криміналу.

До слова, раніше Ткачук крутим хітом відправив у роздягальню центрфорварда "Вегаса" Айкела.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛхоккей