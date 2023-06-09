Хулиган "Флориды" оказался на льду после встречи с тафгаем "Вегаса": хит вечера НХЛ

Фактически единственный заметный эпизод произошел в середине первого периода. Главными действующими лицами стали звезда "Пантерз" Мэттью Ткачук и нападающий "Голден Найтс" Киган Колесар.

Вингер "Флориды" получил шайбу на своей половине и успел пробросить вперед. В этот же момент на него налетел Колесар и силовым приемом отправил в легкий нокдаун, а клюшка американца улетела в сторону. Ткачук быстро поднялся, но не удержал равновесие и вынужден был вставать еще раз.

Вместе с последующим эпизодом хит невадца мог спровоцировать большую стычку команд. Однако даже после игры высоко поднятой клюшкой вингера "Вегаса" Каррье хоккеисты сохранили хладнокровие. Рефери же отправили нарушителя на скамью штрафников.

Колесар в свою очередь не получил наказание за свои действия. Хит – силовой прием, призванный физически повлиять на соперника в рамках правил для перехвата шайбы. Так что нападающий гостей сыграл против Ткачука жестко, но без спортивного криминала.