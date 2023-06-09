Хуліган "Флориди" опинився на льоду після зустрічі з тафгаєм "Вегаса": хіт вечора НХЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPORTSNET .

Фактично єдиний помітний епізод трапився у середині першого періоду. Головними дійовими особами стали зірка "Пантерз" Меттью Ткачук і нападник "Голден Найтс" Кіган Колесар.

Вінгер "Флориди" отримав шайбу на власній половині та встиг прокинути вперед. У цей же момент на нього налетів Колесар і силовим прийомом відправив у легкий нокдаун, а ключка американця відлетіла в бік. Ткачук швидко звівся на ноги, але не втримав рівновагу та змушений був підніматися ще раз.

Вкупі з наступним епізодом хіт невадця міг спровокувати велику сутичку команд. Однак, навіть після гри високо піднятою ключкою вінгера "Вегаса" Карр'є хокеїсти зберегли холоднокровність. Рефері ж відправили порушника на лаву штрафників.

Колесар натомість не отримав покарання за свої дії. Хіт – силовий прийом, що покликаний фізично вплинути на суперника в рамках правил для перехоплення шайби. Тож нападник гостей зіграв проти Ткачука жорстко, але без спортивного криміналу.