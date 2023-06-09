ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хуліган "Флориди" опинився на льоду після зустрічі з тафгаєм "Вегаса": хіт вечора НХЛ

Новость на русском →
Санрайз, П'ятниця 09 червня 2023 11:41
Хуліган "Флориди" опинився на льоду після зустрічі з тафгаєм "Вегаса": хіт вечора НХЛ Фото: Кіган Колесар (ліворуч) готовий до жорстких дій на льоду (reviewjournal.com)
Автор: Антон Федорців

Третя зустріч фінальної серії Кубка Стенлі між "Флоридою Пантерз" та "Вегас Голден Найтс" не потішила великою кількістю силових прийомів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SPORTSNET.

Фактично єдиний помітний епізод трапився у середині першого періоду. Головними дійовими особами стали зірка "Пантерз" Меттью Ткачук і нападник "Голден Найтс" Кіган Колесар.

Вінгер "Флориди" отримав шайбу на власній половині та встиг прокинути вперед. У цей же момент на нього налетів Колесар і силовим прийомом відправив у легкий нокдаун, а ключка американця відлетіла в бік. Ткачук швидко звівся на ноги, але не втримав рівновагу та змушений був підніматися ще раз.

Вкупі з наступним епізодом хіт невадця міг спровокувати велику сутичку команд. Однак, навіть після гри високо піднятою ключкою вінгера "Вегаса" Карр'є хокеїсти зберегли холоднокровність. Рефері ж відправили порушника на лаву штрафників.

Колесар натомість не отримав покарання за свої дії. Хіт – силовий прийом, що покликаний фізично вплинути на суперника в рамках правил для перехоплення шайби. Тож нападник гостей зіграв проти Ткачука жорстко, але без спортивного криміналу.

До слова, раніше Ткачук крутим хітом відправив у роздягальню центрфорварда "Вегаса" Айкела.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС