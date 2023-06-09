ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хулиган "Флориды" оказался на льду после встречи с тафгаем "Вегаса": хит вечера НХЛ

Новина українською →
Санрайз, Пятница 09 июня 2023 11:41
Хулиган "Флориды" оказался на льду после встречи с тафгаем "Вегаса": хит вечера НХЛ Фото: Киган Колесар (слева) готов к жестким действиям на льду (reviewjournal.com)
Автор: Антон Федорцив

Третья встреча финальной серии Кубка Стэнли между "Флоридой Пантерз" и "Вегас Голден Найтс" не порадовала большим количеством силовых приемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SPORTSNET.

Фактически единственный заметный эпизод произошел в середине первого периода. Главными действующими лицами стали звезда "Пантерз" Мэттью Ткачук и нападающий "Голден Найтс" Киган Колесар.

Вингер "Флориды" получил шайбу на своей половине и успел пробросить вперед. В этот же момент на него налетел Колесар и силовым приемом отправил в легкий нокдаун, а клюшка американца улетела в сторону. Ткачук быстро поднялся, но не удержал равновесие и вынужден был вставать еще раз.

Вместе с последующим эпизодом хит невадца мог спровоцировать большую стычку команд. Однако даже после игры высоко поднятой клюшкой вингера "Вегаса" Каррье хоккеисты сохранили хладнокровие. Рефери же отправили нарушителя на скамью штрафников.

Колесар в свою очередь не получил наказание за свои действия. Хит – силовой прием, призванный физически повлиять на соперника в рамках правил для перехвата шайбы. Так что нападающий гостей сыграл против Ткачука жестко, но без спортивного криминала.

К слову, ранее Ткачук крутым хитом отправил в раздевалку центрфорварда "Вегаса" Айкела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
Вода идет на спад. Все подробности о последствиях подрыва Каховской ГЭС на 9 июня
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС