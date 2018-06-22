На Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс, - Хуг

ОБСЕ фиксирует скопление тяжелой техники на линии разграничения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс. Об этом на брифинге заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Процесс разведения сил и средств застопорился, фактически происходит противоположный процесс. На прошлой неделе мы снова зафиксировали присутствие сил и наличие техники с обеих сторон линии соприкосновения на участках разведения в районе Станицы Луганской и Золотого. На Донбассе все как всегда, та самая история", - подчеркнул Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения.

"Минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения. Любой произведенный выстрел уже является нарушением обещания не использовать вооружение, чем бы это ни оправдывалось", - заявил он.