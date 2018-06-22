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На Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс, - Хуг

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 13:59
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)
Фото: Александр Хуг (facebook.com/oscesmm)

ОБСЕ фиксирует скопление тяжелой техники на линии разграничения

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наблюдается противоположный разведению сторон процесс. Об этом на брифинге заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент РБК-Украина.

"Процесс разведения сил и средств застопорился, фактически происходит противоположный процесс. На прошлой неделе мы снова зафиксировали присутствие сил и наличие техники с обеих сторон линии соприкосновения на участках разведения в районе Станицы Луганской и Золотого. На Донбассе все как всегда, та самая история", - подчеркнул Хуг.

Напомним, ранее Хуг заявлял, что минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения.  

"Минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения. Любой произведенный выстрел уже является нарушением обещания не использовать вооружение, чем бы это ни оправдывалось", - заявил он.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ОБСЕ, Донбасс, Александр Хуг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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