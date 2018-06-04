Хуг 5-9 июня будет находиться с визитом на востоке Украины

Хуг, в частности, присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 5-9 июня 2018 года будет находиться с визитом на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии ОБСЕ в Facebook.

"С 5 по 9 июня первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины. Целью поездки вляется оценка ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе визита на восток Украины Хуг, в частности, присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

The Principal Deputy Chief Monitor of the #OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Alexander Hug, will visit eastern... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 мая Хуг совершил незапланированную поездку на Донбасс.