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Хуг 5-9 червня перебуватиме з візитом на сході України

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 18:37
Фото: Олександр Хуг (osce.org)
Фото: Олександр Хуг (osce.org)

Хуг, зокрема, приєднається до патрулів спостерігачів ОБСЄ уздовж лінії зіткнення

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 5-9 червня 2018 року буде перебувати з візитом на сході України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії ОБСЄ в Facebook.

"З 5 по 9 червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Метою поїздки є оцінка ситуації з безпекою уздовж лінії зіткнення і її впливу на життя цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в ході візиту на схід України Хуг, зокрема, приєднається до патрулів спостерігачів ОБСЄ уздовж лінії зіткнення.

 

The Principal Deputy Chief Monitor of the #OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Alexander Hug, will visit eastern...

Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 травня Хуг здійснив незаплановану поїздку на Донбас.

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Теги публікації: ОБСЄ, Донбас, Александр Хуг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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