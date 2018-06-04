Хуг 5-9 червня перебуватиме з візитом на сході України

Хуг, зокрема, приєднається до патрулів спостерігачів ОБСЄ уздовж лінії зіткнення

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг 5-9 червня 2018 року буде перебувати з візитом на сході України. Про це йдеться в повідомленні прес-служби місії ОБСЄ в Facebook.

"З 5 по 9 червня перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг перебуватиме з візитом на сході України. Метою поїздки є оцінка ситуації з безпекою уздовж лінії зіткнення і її впливу на життя цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в ході візиту на схід України Хуг, зокрема, приєднається до патрулів спостерігачів ОБСЄ уздовж лінії зіткнення.

The Principal Deputy Chief Monitor of the #OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine, Alexander Hug, will visit eastern... Опубліковано OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 17 травня Хуг здійснив незаплановану поїздку на Донбас.