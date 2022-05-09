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Худший экономический спад за 30 лет. России прогнозируют резкое падение ВВП

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Понедельник 09 мая 2022 21:40
Худший экономический спад за 30 лет. России прогнозируют резкое падение ВВП Фото: экономика РФ в 2022 году сократится на 12 процентов (panthermedia/vostock-photo)
Автор: РБК-Украина

Россия из-за санкций столкнется с самым сильным экономическим спадом за последние три десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает издание, валовой внутренний продукт россии, вероятно, в этом году сократится на 12%, что больше ожидаемого снижения на 8%. Если прогноз окажется точным, это сведет на нет примерно десятилетие экономического роста. Такой обвал сравним с развалом экономики стран бывшего СССР в 1990-х годах.

При этом главными санкциями, которые могут повлиять на еще более значительный обвал экономики в будущем, станут: нефтяное эмбарго, отказ от российского газа и дальнейший уход с рынка иностранных компаний.

Ранее мы сообщали, что Россия в последний момент сумела избежать дефолта, заплатив по евробондам в долларах из своих средств. Инвесторы получат деньги, которые были перечислены российским Минфином.

Также мы писали, что Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Европейский союз намерен ввести полное нефтяное эмбарго России в течение 9 месяцев.

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