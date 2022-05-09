ru ua
Пн, 09 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Найгірший економічний спад за 30 років. Росії прогнозують різке падіння ВВП

Новость на русском →
Понеділок 09 травня 2022 21:40
Найгірший економічний спад за 30 років. Росії прогнозують різке падіння ВВП Фото: економіка РФ у 2022 році скоротиться на 12 відсотків (panthermedia/vostock-photo)
Автор: РБК-Україна

Росія через санкції зіткнеться з найбільшим економічним спадом за останні три десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, валовий внутрішній продукт росії, ймовірно, цього року скоротиться на 12%, що більше за очікуване зниження на 8%. Якщо прогноз виявиться точним, це зведе нанівець приблизно десятиліття економічного зростання. Такий обвал можна порівняти з розвалом економіки країн колишнього СРСР у 1990-х роках.

При цьому головними санкціями, які можуть вплинути на ще більший обвал економіки в майбутньому, стануть: нафтове ембарго, відмова від російського газу та подальший відхід з ринку іноземних компаній.

Раніше ми повідомляли, що Росія в останній момент зуміла уникнути дефолту, заплативши євробондами в доларах зі своїх коштів. Інвестори отримають гроші, перераховані російським Мінфіном.

Також ми писали, що Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявив, що Європейський Союз має намір запровадити повне нафтове ембарго Росії протягом 9 місяців.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ВВП Санкції проти Росії Економічна криза
NEWS
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
США вдруге в історії запровадили ленд-ліз. Тепер для України
DAILY
Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Денис Шмигаль: Все, що люди втратили, ми повернемо за рахунок окупанта