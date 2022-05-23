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"Худшее, что есть в Европе". Германия раскритиковала блокаду нефтяного эмбарго

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Некоторые страны продолжают блокировать эмбарго на нефть из России, как это случалось ранее и в других областях. Однако не все страны находятся в одинаковой ситуации.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Мы видим худшее, что есть в Европе. Некоторые государства блокировали эмбарго, как это уже случалось в других областях. Важно отметить, что не все страны находятся в одинаковой ситуации", - заявил министр.

Он ожидает, что все страны Европейского союза, включая Венгрию, будут работать над решением, а не просто ссылаться на исключение, сидеть сложа руки и полагаться на партнерство с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Хабека, он может предложить специальные решения для Венгрии и, возможно, других стран. Но они должны привести к общему ответу.

"Лучшее, что произошло за последние три месяца, - это совместный ответ многих государств на российскую агрессию и нарушение международного права", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала принять решение о запланированном нефтяном эмбарго Евросоюза против России без участия Венгрии.

Отметим, что Венгрия предлагает ЕС ввести эмбарго на морские поставки нефти из РФ.

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