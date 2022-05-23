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"Найгірше, що є в Європі". Німеччина розкритикувала блокаду нафтового ембарго

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Деякі країни продовжують блокувати ембарго на нафту з Росії, як це траплялося раніше і в інших областях. Однак не всі країни знаходяться в однаковій ситуації.

Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми бачимо найгірше, що є в Європі. Деякі держави блокували ембарго, як це вже траплялося в інших областях. Важливо відзначити, що не всі країни знаходяться в однаковій ситуації", - заявив міністр.

Він очікує, що всі країни Європейського Союзу, включаючи Угорщину, працюватимуть над рішенням, а не просто посилатися на виключення, сидіти склавши руки і покладатися на партнерство з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Хабека, він може запропонувати спеціальні рішення для Угорщини та, можливо, інших країн. Але вони повинні привести до загальної відповіді.

"Найкраще, що сталося за останні три місяці, - це спільна відповідь багатьох держав на російську агресію і порушення міжнародного права", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі закликала прийняти рішення про заплановане нафтове ембарго Євросоюзу проти Росії без участі Угорщини.

Зазначимо, що Угорщина пропонує ЄС ввести ембарго на морські поставки нафти з РФ.

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