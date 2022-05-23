"Найгірше, що є в Європі". Німеччина розкритикувала блокаду нафтового ембарго

"Ми бачимо найгірше, що є в Європі. Деякі держави блокували ембарго, як це вже траплялося в інших областях. Важливо відзначити, що не всі країни знаходяться в однаковій ситуації", - заявив міністр.

Він очікує, що всі країни Європейського Союзу, включаючи Угорщину, працюватимуть над рішенням, а не просто посилатися на виключення, сидіти склавши руки і покладатися на партнерство з президентом Росії Володимиром Путіним.

За словами Хабека, він може запропонувати спеціальні рішення для Угорщини та, можливо, інших країн. Але вони повинні привести до загальної відповіді.

"Найкраще, що сталося за останні три місяці, - це спільна відповідь багатьох держав на російську агресію і порушення міжнародного права", - підкреслив міністр.