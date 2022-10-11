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Hubble зробив нову яскраву фотографію далекого космосу

Фото: Hubble зробив нову яскраву фотографію далекого космосу (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Космічний телескоп Hubble зробив фотографію кульове скупчення Terzan 1, яке розташоване на відстані 21,8 тисячі світлових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії.

Зоряне скупчення Terzan 1 розташоване в сузір'ї Скорпіон. Воно являє собою пов'язану гравітацією групу зірок, що обертаються навколо галактичного центру, як єдиний супутник.

Водночас Terzan 1 є найближчим зоряним скупченням до ядра Чумацького Шляху серед усіх відомих. Відстань між ними становить 4200 світлових років.

Космічний об'єкт було відкрито французьким астрономом Агопом Терзаном у 1960-70-х роках.

Фото: Hubble зробив нову яскраву фотографію далекого космосу (esahubble.org)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 5495, яка розташована у сузір'ї Гідра.

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