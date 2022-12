Hubble зробив фотографію наймолодшої галактики у всесвіті

Як повідомляють американські фахівці, галактика, розмір якої становить лише 1200 світлових років, дістала назву Пікабу, що перекладається як "ку-ку!".

"Адже вона "визирнула" з-за швидко рухомої зірки лише протягом останніх 50-100 років. Остання заважала астрономам помітити галактику", - розповідають в NASA.

За словами вчених, відкриття цієї крихітної галактики доводить, що Пікабу є найближчою галактикою, завдяки якій астрономи зможуть дослідити процес формування інших, що з'явилися невдовзі після Великого вибуху 13,8 млрд років тому.

NASA, ESA and Igor Karachentsev (SAO RAS)

"Відкриття галактики Пікабу - це ніби відкриття прямого вікна в минуле, що дозволяє нам вивчати її екстремальне середовище і зірки на рівні деталей, недоступному в далекому ранньому Всесвіті", - наголошує астроном Гагандіп Ананд з Наукового інституту космічних телескопів в Балтиморі (США).

Уперше Пікабу виявили 20 років тому за допомогою австралійського радіотелескопа Parkes Murriyang і позначили як "сферу холодного водню". Спостереження в далекому ультрафіолетовому діапазоні космічної місії NASA Galaxy Evolution Explorer показали, що це компактна блакитна карликова галактика.

Наразі у крихітній галактиці телескоп NASA Hubble, якому допомагали наземні і космічні телескопи, зміг розпізнати близько 60 зірок. Вік майже всіх сягає кількох мільярдів років або менше. Зірки Пікабу вказують на те, що це одна з наймолодших і найменш хімічно збагачених галактик, коли-небудь виявлених у всесвіті. Проте вона відрізняється як одна з небагатьох галактик з найбільшим вмістом металу в історії, заявив професор австралійського Національного наукового агентства CSIRO Бербел Корібальські.

Однак, за словами астронома Ананда, картина все ще залишається поверхневою, оскільки спостереження телескопа Hubble були зроблені в рамках програми "моментальних знімків" під назвою The Every Known Nearby Galaxy Survey.