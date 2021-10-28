Hubble сфотографировал умирающую звезду: впечатляющий снимок

Космический телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал умирающую звезду. Она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

На кадре можно увидеть, как свет звезды CW Leonis пробивается через облака газа и пыли, которые образованы ее же внешними слоями.

Фото: телескоп Hubble сфотографировал умирающую звезду (nasa.gov)

Отмечается, что CW Leonis является красным гигантом, а ее размер в 3-5 раз больше Солнца. Впрочем, к текущему моменту она успела немножко "похудеть". Температура поверхности звезды составляет около 1260 градусов.