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Hubble сфотографировал умирающую звезду: впечатляющий снимок

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Четверг 28 октября 2021 20:17
Hubble сфотографировал умирающую звезду: впечатляющий снимок Фото: телескоп Hubble сфотографировал умирающую звезду (twitter.com/HubbleTelescope)
Автор: Сергей Пышкин

Космический телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства, сфотографировал умирающую звезду. Она расположена на расстоянии 400 световых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

На кадре можно увидеть, как свет звезды CW Leonis пробивается через облака газа и пыли, которые образованы ее же внешними слоями.

Hubble сфотографировал умирающую звезду: впечатляющий снимок

Фото: телескоп Hubble сфотографировал умирающую звезду (nasa.gov)

Отмечается, что CW Leonis является красным гигантом, а ее размер в 3-5 раз больше Солнца. Впрочем, к текущему моменту она успела немножко "похудеть". Температура поверхности звезды составляет около 1260 градусов.

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