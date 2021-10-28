Hubble сфотографував вмираючу зірку: вражаючий знімок
Фото: телескоп Hubble сфотографував вмираючу зірку (twitter.com/HubbleTelescope)
Космічний телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографував вмираючу зірку. Вона розташована на відстані 400 світлових років від Землі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу NASA.
На кадрі можна побачити, як світло зірки CW Leonis пробивається через хмари газу й пилу, які утворені її ж зовнішніми шарами.
Фото: телескоп Hubble сфотографував вмираючу зірку (nasa.gov)
Зазначається, що CW Leonis є червоним гігантом, а її розмір в 3-5 разів більший за Сонце. Втім, до поточного моменту вона встигла трішки "схуднути". Температура поверхні зірки становить близько 1260 градусів.