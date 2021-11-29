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Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии "Печь": удивительный кадр

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, который принадлежит Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сделал кадр спиральной галактики NGC 1317. Она расположена в созвездии "Печь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обсерваторию телескопа.

Космический объект расположен на расстоянии более чем 50 миллионов световых лет от нашей планеты.

Также на кадре можно увидеть и другие два объекта, которые расположенны в разных частях Вселенной:

  • голубая точная с крестообразным узором - звезда, расположенная в нашей галактике;
  • красное пятно рядом с ним - отдаленная галактика, которая расположена далеко за пределами NGC 1317.

Открыл спиральную галактику английский астроном Джеймс Данлоп 24 ноября 1826 года.

Фото: Hubble сфотографировал спиральную галактику в созвездии "Печь" (esahubble.org)

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