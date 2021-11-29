Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч": дивовижний кадр

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), зробив кадр спіральної галактики NGC 1317. Вона розташована у сузір’ї "Піч".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на обсерваторію телескопу.

Космічний об'єкт розташований на відстані більше ніж 50 мільйонів світлових років від нашої планети.

Також на кадрі можна побачити й інші два об’єкти, що розташовані в різних частинах Всесвіту:

блакитна точна з хрестоподібним візерунком - зірка, що розташована в нашій галактиці;

червона пляма поруч з нею - віддалена галактика, яка розташована далеко за межами NGC 1317.

Відкрив спіральну галактику англійський астроном Джеймс Данлоп 24 листопада 1826 році.

Фото: Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч" (esahubble.org)