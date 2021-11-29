ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч": дивовижний кадр

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 20:36
Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч": дивовижний кадр Фото: Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч" (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, який належить Національному управлінню з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA), зробив кадр спіральної галактики NGC 1317. Вона розташована у сузір’ї "Піч".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на обсерваторію телескопу.

Космічний об'єкт розташований на відстані більше ніж 50 мільйонів світлових років від нашої планети.

Також на кадрі можна побачити й інші два об’єкти, що розташовані в різних частинах Всесвіту:

  • блакитна точна з хрестоподібним візерунком - зірка, що розташована в нашій галактиці;
  • червона пляма поруч з нею - віддалена галактика, яка розташована далеко за межами NGC 1317.

Відкрив спіральну галактику англійський астроном Джеймс Данлоп 24 листопада 1826 році.

Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї &quot;Піч&quot;: дивовижний кадр

Фото: Hubble сфотографував спіральну галактику у сузір'ї "Піч" (esahubble.org)

Читайте РБК-Україна в Google News
Hubble NASA
NEWS
У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба
У разі вторгнення Росії в Україну бойові дії будуть вестися і в Чорному морі, - Кулеба
DAILY
Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Реформи в обмін на транш. На що погодилася Україна заради грошей МВФ