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Hubble сфотографировал плазму новорожденной звезды: яркий кадр

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Среда 24 ноября 2021 21:18
Hubble сфотографировал плазму новорожденной звезды: яркий кадр Фото: Hubble сфотографировал плазму новорожденной звезды (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble сфотографировал струи новообразованной звезды, которая расположена в скоплении NGC 1977. Плазма растягивается на два световых года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу обсерватории NASA.

Оранжевый объект в нижнем центре изображения - это струи, которые выпускает молодая звезда Паренго 2042. Пульсирующая плазма растягивается в космосе на два световых года. В то же время она некоторое время была ионизирована, пока не начала подсвечиваться излучением соседней звезды.

Этот кадр уникален тем, что утечка видна под воздействием ближайших звезд, поскольку обычно ее можно увидеть только при столкновении с окружающим материалом в космосе.

Скопление NGC 1977 открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1786 году.

Hubble сфотографировал плазму новорожденной звезды: яркий кадр

Фото: Hubble сфотографировал плазму новорожденной звезды (twitter.com/NASAHubble)

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