ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки: яскравий кадр

Новость на русском →
Середа 24 листопада 2021 21:18
Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки: яскравий кадр Фото: Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble сфотографував струмені новоутвореної зірки, що розташована у скупченні NGC 1977. Плазма розтягається на два світлових роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії NASA.

Помаранчевий об’єкт у нижньому центрі зображення - це струмені, які випускає молода зірка Паренго 2042. Пульсуюча плазма розтягається в космосі на два світлових роки. Водночас вона деякий час була іонізована, поки не почала підсвічуватись випромінюванням сусідньої зірки.

Цей кадр унікальний тим, що витік є видимим під впливом найближчих зірок, оскільки зазвичай його можна побачити лише при зіткненні з навколишнім матеріалом у космосі.

Скупчення NGC 1977 відкрив британський астроном Фрідріх Вільгельм Гершель у 1786 році.

Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки: яскравий кадр

Фото: Hubble сфотографував плазму новонародженої зірки (twitter.com/NASAHubble)

Читайте РБК-Україна в Google News
NASA Hubble
NEWS
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
Кабмін затвердив план боротьби з олігархами
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах