Hubble сфотографировал гигантский "глаз" в созвездии Терезы: яркий кадр

Стоит отметить, что галактику открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1787 году.

NCG 5728 является энергичным типом, известным как сейфертовская галактика (спиральные, или же неправильные галактики со звездообразным активным ядром). Интересно то, что некоторые из ядер испускают настолько мощные излучения, что за ними почти невозможно наблюдать. NGC 5728, со своей стороны, хорошо виден и в оптическом и инфракрасном диапазоне длины волн.

Фото: спиральная галактика NCG 5728 (esahubble.org)