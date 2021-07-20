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Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, после ремонта специалистами NASA сделал несколько черно-белых кадров для проверки исправности. На фотографиях изображены галактики, которые расположены на расстоянии более чем за 297 млн мировых лет от Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на SPACE.

На левом кадре изображен космический объект ARP-MADORE2115-273, который является системой двух взаимодействующих галактик.

На правом кадре изображена большая спиральная галактика ARP-MADORE0002-503, которая расположена более чем в 490 миллионах световых лет от Земли. Стоит отметить, что она также втрое больше Млечного Пути (галактика в которой расположена наша Солнечная система).

Фото: Hubble после ремонта показал новые черно-белые кадры галактик (twitter.com/HUBBLE_space)

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как NASA восстанавливало работу телескопа после взлома системы, управлявшей питанием главного компьютера.

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космосHubbleNASA