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Hubble після ремонту показав нові чорно-білі кадри галактик

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США , Вівторок 20 липня 2021 15:41
Hubble після ремонту показав нові чорно-білі кадри галактик Фото: Hubble після ремонту показав нові чорно-білі кадри галактик (twitter.com/HubbleTelescope)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble, після ремонту фахівцями NASA, зробив декілька чорно-білих кадрів задля перевірки справності. На фотографіях зображені галактики, які розташовані на відстані більше ніж за 297 млн світових років від Землі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SPACE.

На лівому кадрі зображений космічний об’єкт ARP-MADORE2115-273, який є системою двох взаємодіючих галактик.

На правому кадрі зображена велика спіральна галактика ARP-MADORE0002-503, яка розташована більше ніж за 490 мільйонів світлових років від Землі. Варто відзначити, що вона також є втричі більшою за Чумацький шлях (галактика у якій розташована наша Сонячна система).

Hubble після ремонту показав нові чорно-білі кадри галактикФото: Hubble після ремонту показав нові чорно-білі кадри галактик (twitter.com/HUBBLE_space)

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, як NASA відновлювало роботу телескопа після зламу системи, що управляла живлення головного комп'ютера.

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