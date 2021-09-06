UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец: яркое фото

Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление, получившее название NGC 6717. Оно расположено в созвездии Стрелец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу обсерватории телескопа Hubble.

Фотография была сделана благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

NGC 6717 является шаровым звездным скоплением, отличающимся от рассеянного скопления большим количеством звезд и четко очерченной формой. Объект расположен на расстоянии более 20 тысяч световых лет от Земли и расположен в созвездии Стрелец.

Фото: Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец (https://esahubble.org)

Также интересно, что шаровые скопления содержат в своих центрах больше звезд, чем на краях.

NGC 6717 был открыт астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем 7 августа 1784 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
HubbleСоединенные Штаты Америки