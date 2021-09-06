Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец: яркое фото

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу обсерватории телескопа Hubble.

Фотография была сделана благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

NGC 6717 является шаровым звездным скоплением, отличающимся от рассеянного скопления большим количеством звезд и четко очерченной формой. Объект расположен на расстоянии более 20 тысяч световых лет от Земли и расположен в созвездии Стрелец.

Фото: Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец (https://esahubble.org)

Также интересно, что шаровые скопления содержат в своих центрах больше звезд, чем на краях.

NGC 6717 был открыт астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем 7 августа 1784 года.