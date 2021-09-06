ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец: яркое фото

Новина українською →
США , Понедельник 06 сентября 2021 16:05
Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец: яркое фото Фото: Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble сфотографировал звездное скопление, получившее название NGC 6717. Оно расположено в созвездии Стрелец.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-cлужбу обсерватории телескопа Hubble.

Фотография была сделана благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3.

NGC 6717 является шаровым звездным скоплением, отличающимся от рассеянного скопления большим количеством звезд и четко очерченной формой. Объект расположен на расстоянии более 20 тысяч световых лет от Земли и расположен в созвездии Стрелец.

Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец: яркое фотоФото: Hubble продемонстрировал шарообразное скопление звезд в созвездии Стрелец (https://esahubble.org)

Также интересно, что шаровые скопления содержат в своих центрах больше звезд, чем на краях.

NGC 6717 был открыт астрономом немецкого происхождения Фридрихом Вильгельмом Гершелем 7 августа 1784 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Hubble Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике