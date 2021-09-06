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Hubble продемонстрував кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець: яскраве фото

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США , Понеділок 06 вересня 2021 16:05
Hubble продемонстрував кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець: яскраве фото Фото: Hubble продемонстрував кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергій Пишкін

Телескоп Hubble сфотографував зіркове скупчення, що отримало назву NGC 6717. Воно розташоване у сузір’ї Стрілець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу обсерваторії телескопу Hubble.

Фотографію було зроблено завдяки ширококутній універсальній камері WFC3.

NGC 6717 є кульовим зоряним скупченням, що відрізняється від розсіяного скупчення більшою кількістю зір й чітко окресленою формою. Об’єкт розташований на відстані більше ніж 20 тисяч світлових років від Землі й розташоване у сузір'ї Стрілець.

Hubble продемонстрував кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець: яскраве фотоФото: Hubble продемонстрував кулясте скупчення зірок в сузір'ї Стрілець (https://esahubble.org)

Також цікаво, що кульові скупчення містять у своїх центрах більше зірок, ніж на краях.

NGC 6717 було відкрито астрономом німецького походження Фрідріхом Вільгельмом Гершелем 7 серпня 1784 році.

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