Hubble показав майже 200 червоних гігантів у двох діапазонах

Команда космічного телескопа NASA Hubble опублікувала два вражаючих зображення з одного місця, всіяного зірками. Це сузірʼя Золотої Риби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Space.com.
Як пише видання, кожне зображення, зафіксоване Hubble, є унікальним видовищем і використовує різні кольори, щоб підкреслити різні частини невидимої інформації. Спостереження в ближньому інфрачервоному діапазоні (синій) і дані в ближньому ультрафіолетовому діапазоні (червоний) дозволяють астрофізикам та ентузіастам спостерігати тонкі сфери, які NASA називає "туманностями". Їх, до речі, неможливо було б побачити людським оком. Астрофізики вважають, що вони зроблені з дифузного газу та пилу від спалахів наднових.
"На обох знімках також сяють різні зірки. Молодші включають яскраво-блакитні зірки, видимі праворуч від червоного тонованого зображення. Згідно з NASA, вони "горять гарячіше і вмирають молодшими" порівняно з червоними зірками, видимими на тому самому зображенні", - йдеться у повідомленні.
Крім того, космічне агентство повідомило, що присутні близько 200 червоних гігантів. Вони світяться червоним, коли їхні зовнішні шари розширюються та охолоджуються, оскільки вони вже достатньо постаріли і синтезують водень далі від своїх ядер.
"Зоряне скупчення NGC 1850 розташоване приблизно за 160 тисяч світлових років від Землі в невеликій галактиці-супутнику Чумацького Шляху, відомій як Велика Магелланова Хмара. У 2021 році науковці виявили в цьому кульовому скупченні чорну діру. Вона з’являється в південній півкулі та виглядає як дивна пляма на нічному небі", - пише Space.com.
Днями РБК-Україна повідомляло, що вчені американського космічного агентства NASA дослідили, коли на Марсі настає зима та як виглядають сніг, іній та лід на цій планеті.
Нещодавно ми ділились відео від NASA про те, як чорна діра поїдає зірку. а ще раніше повідомляли про те, що вчені знайшли залишки галактичного ядра Чумацького Шляху.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.